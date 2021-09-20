العثور على جثث 3 مهاجرين بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية
Globallookpress
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قالت خدمة الحدود البولندية إنه تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية.
ونشرت خدمة الحدود البولندية بيانا على تويتر، أمس الأحد، ورد فيه: "تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية".
وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، إن ثلاثة مهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية لقوا حتفهم بسبب البرد.
وبحسب مورافيكي، شهد أغسطس، وسبتمبر ما يقرب من 7 آلاف محاولة لعبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني من بيلاروسيا.
المصدر: تاس
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