"تبعات استراتيجية للأزمة".. لودريان يلتقي سفيري فرنسا المستدعيين من الولايات المتحدة وأستراليا

أجرى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الأحد، مشاورات مع سفيري باريس اللذين تم استدعاؤهما من واشنطن وكانبيرا على خلفية أزمة الغواصات.

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وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، بأن لو دريان استقبل السفيرين حيث بحث معهم "التبعات الاستراتيجية للأزمة الحالية والاستنتاجات التي يجب استخلاصها منها".

ومساء الأربعاء الماضي أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم "AUKUS"، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى إلى فترة أزمة مفتوحة حيث ألغت الحكومة الأسترالية بإقامة هذه الشراكة الجديدة صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر" و"قرار على طريقة" الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

المصدر: وكالات