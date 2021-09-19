المكسيك تقترح تكتلا في أمريكا اللاتينية يحاكي الاتحاد الأوروبي

اقترح الرئيس المكسيكي، اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتأسيس تكتل إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبي.

وقال لوبيز أوبرادور في الجلسة الافتتاحية لقمة تستضيفها المكسيك، أمام ما يقرب من 20 رئيسا ورئيس وزراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي: "يجب أن نبني في القارة الأمريكية شيئا مشابها لما كان عليه التكتل الاقتصادي الذي كان بداية للاتحاد الأوروبي الحالي"، مشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة.

وأضاف أن "الكتلة يمكن أن تعزز بشكل أفضل اقتصادات دول المنطقة التي تعاني عدم المساواة، فضلا عن مواجهة الأزمات الصحية وغيرها".

وتابع: "في مثل هذه الأوقات، يمكن لتكتل دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، أن يصبح الأداة الرئيسية لتوطيد العلاقات بين دوله".

ولم يحضر أي ممثل عن الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو.

واجتمع القادة بدعوة من الرئيس المكسيكي بهدف محدد يتمثل في إضعاف منظمة الدول الأمريكية التي تستبعد كوبا.

المصدر: "أ ف ب"