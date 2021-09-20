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‎عشرات الآلاف يحتفلون بعودة مهرجان "إندرا جاترا" في نيبال (صور + فيديو)

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‎عشرات الآلاف يحتفلون بعودة مهرجان
Globallookpress
كوماري
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احتشد الآلاف في ساحة قصر قديم في قلب العاصمة النيبالية، كاتماندو، اليوم الأحد، للاحتفال بعيد "إندرا جاترا"، الذي يمثل عودة موسم المهرجانات في البلد بعد أن توقفت بسبب جائحة كورونا.

وغادرت كوماري، وهي فتاة صغيرة تحظى بتقديس الهندوس والبوذيين في نيبال كإلهة حية، معبدها بالقصر لأول مرة خلال عامين، وتم الطواف بها حول قلب كاتماندو في عربة خشبية يجرها الأتباع.

واصطفت الرئيسة بيديا ديفي بنداري وكبار المسؤولين في البلاد لتلقي مباركتها، وإلى جانبهم عشرات الآلاف الآخرين على طول الطريق القصير من معبدها حتى وسط المدينة.

ويواكب مهرجان "إندرا جاترا" نهاية الأمطار الموسمية وبداية فصل الخريف، كما أنه يمثل احتفالا بنهاية موسم زراعة الأرز.

وكانت المهرجانات قد توقفت في عام 2020 بعد أن فرضت الحكومة قيودا للحد من الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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