‎عشرات الآلاف يحتفلون بعودة مهرجان "إندرا جاترا" في نيبال (صور + فيديو)

احتشد الآلاف في ساحة قصر قديم في قلب العاصمة النيبالية، كاتماندو، اليوم الأحد، للاحتفال بعيد "إندرا جاترا"، الذي يمثل عودة موسم المهرجانات في البلد بعد أن توقفت بسبب جائحة كورونا.

وغادرت كوماري، وهي فتاة صغيرة تحظى بتقديس الهندوس والبوذيين في نيبال كإلهة حية، معبدها بالقصر لأول مرة خلال عامين، وتم الطواف بها حول قلب كاتماندو في عربة خشبية يجرها الأتباع.

Happy indra jatra to all once again may Goddess kumari bless us and most importantly baby boy In each and every step of his life and always b happy #indrajatra2021#bbrightvc@bbrightvcpic.twitter.com/9ZuUzGQ6JS — Bright Nepal Fanclub 🇳🇵 (@brightsnepalfc) September 19, 2021

واصطفت الرئيسة بيديا ديفي بنداري وكبار المسؤولين في البلاد لتلقي مباركتها، وإلى جانبهم عشرات الآلاف الآخرين على طول الطريق القصير من معبدها حتى وسط المدينة.

ويواكب مهرجان "إندرا جاترا" نهاية الأمطار الموسمية وبداية فصل الخريف، كما أنه يمثل احتفالا بنهاية موسم زراعة الأرز.

This week Kathmandu celebrates Indra Jatra — the chariot festival presided over by none other than the Living Goddess Kumari.



Locally known as Yenyā, the festival is dedicated to the god of rain Indra.



Photojournalist Amit Machamasi captures Day 2 of the festival. pic.twitter.com/asuR48TZMf — Nepali Times (@NepaliTimes) September 19, 2021

وكانت المهرجانات قد توقفت في عام 2020 بعد أن فرضت الحكومة قيودا للحد من الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: "أسوشيتد برس"