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رئيس الوزراء الإسباني يؤجل زيارة إلى الولايات المتحدة بسبب ثوران بركان

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رئيس الوزراء الإسباني يؤجل زيارة إلى الولايات المتحدة بسبب ثوران بركان
Globallookpress
جزيرة لابالما الإسبانية
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ألغى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارته المتوقعة إلى نيويورك، وتوجه إلى جزر الكناري، حيث ثار بركان في جزيرة لابالما.

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وأشارت صحيفة "موندو" الإسبانية إلى أن سانشيز قد ذهب بالفعل إلى جزر الكناري لمراقبة الوضع.

وبدأ مساء اليوم الأحد ثوران بركان في جزيرة لابالما الإسبانية، وهي إحدى جزر الكناري في المحيط الهادئ، حسبما أفادت وكالة "إفي" الإسبانية.

وأشارت "إفي" إلى أن الثوران بدأ بعد سلسلة طويلة من هزات أرضية منخفضة القوة.

المصدر: RT

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