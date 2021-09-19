صور أقمار صناعية تكشف خطط كوريا الشمالية لزيادة إنتاج اليورانيوم للأسلحة النووية

أظهرت صور جديدة ملتقطة من الأقمار الصناعية وتداولتها وسائل إعلام غربية أن كوريا الشمالية تكثف من أنشطتها في مركز منشأة يونغ بيون للعلوم والأبحاث النووية.

وقال معهد ميدلبيري للدراسات الدولية في الولايات المتحدة، في تقرير أصدره الأحد، إن الصور التي التقطتها أقمار صناعية تشغلها شركة "Maxar" تظهر توسيع مساحات البناء في منطقة منشأة يونغ بيون الخاصة بتخصيب اليورانيوم.

ويشير هذا الأمر، حسب التقرير، إلى أن كوريا الشمالية تنوي التوسع في إنتاج المواد لصناعة القنابل الذرية.

واعتبر الخبراء الذين أعدوا التقرير أن "توسيع المصنع الخاص بتخصيب اليورانيوم يدل على الأرجح على أن كوريا الشمالية تخطط لزيادة إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة بمنشأة يونغ يسون بنسبة لا تقل عن 25%".

وتفيد الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية يوم 1 سبتمبر أرضا ممهدة للبناء وحفارا في الموقع، فيما تبين الصور الملتقطة في 14 سبتمبر أن السلطات الكورية الشمالية أغلقت المنطقة تماما لتخصيب اليورانيوم.

وتأتي هذه التطورات بعد زيادة جديدة للتوتر في المنطقة على خلفية تنفيذ كوريا الشمالية أول اختبارات صاروخية منذ 6 أشهر وسط مأزق في مفاوضات نزع الأسلحة مع الولايات المتحدة.

AP

AP

AP

المصدر: "أسوشيتد برس" + "غارديان"