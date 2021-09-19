أردوغان: مواقع التواصل الاجتماعي أخطر وسيلة للاستفزاز والتحريض

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددا وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بـ"أخطر وسيلة للاستفزاز والتحريض".

ووجه أردوغان خلال لقاء مع طلاب جامعيين السبت، دعوة إلى شباب بلاده بعدم استخدام الإعلام الاجتماعي، متهما قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة "بالتلاعب بعقول الشباب والاعتماد على الأكاذيب".

وقال أردوغان إن الخطوات التي تتخذها الحكومة ضد وسائل التواصل الاجتماعي هدفها "جعل شبابنا أكثر سلاما، وحمايته من التيارات المحرفة".

يذكر أن البرلمان التركي كان قد وافق في يوليو من العام الماضي، على تغييرات شاملة في لوائح عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات مالية على الشركات، وتقييد النطاق الترددي، وحظرا محتملا لشركات التواصل الاجتماعي التي تنتهك القانون، ومنح الحكومة سلطات واسعة لتنظيم المحتوى، وفق صحيفة "زمان" التركية.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية