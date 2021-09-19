بدء ثوران بركان في جزيرة لابالما الإسبانية (فيديو)

بدأ مساء اليوم الأحد ثوران بركان في جزيرة لابالما الإسبانية، وهي إحدى جزر الكناري في المحيط الهادئ، حسبما أفادت وكالة "إفي" الإسبانية.

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وأشارت "إفي" إلى أن الثوران بدأ بعد سلسلة طويلة من هزات أرضية منخفضة القوة.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع الإسبانية أن العسكريين باشروا إجلاء فئات مواطنين ذوي الإعاقة من الجزيرة.

المصدر" "تاس"