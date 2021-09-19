روسيا: الادعاءات حول منحنا ملجأ للانفصاليين الكتالونيين كذبة مطلقة

أكد السفير الروسي لدى مدريد، يوري كورتشاغين، أن روسيا تدعم وحدة أراضي إسبانيا ولم تقدم أي ملجأ للساسة الانفصاليين الكتالونيين الفارين.

وقال كورتشاغين، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد: "يعرف الطرف الإسباني، أي السلطات الرسمية في مدريد، موقفنا، وأعلناه مرارا على مستويات عدة. روسيا تدعم وحدة أراضي إسبانيا، لكي يتم حل كل القضايا الداخلية لإسبانيا الصديقة لنا في إطار القانون الإسباني وبالتوافق مع الدستور الإسباني".

وتابع: "إن ما يثير استغرابي هو أن روسيا التي تطرح على مر كل هذه السنوات أجندة إيجابية بخصوص إسبانيا، تواجه فجأة أخبارا مفبركة تدعي محاولتها إلحاق أضرار بإسبانيا، الأمر الذي يمثل كذبة مطلقة".

وأشار إلى أنه تتعين الدراسة المفصلة للموضوع، والنظر في الأماكن التي عثر فيها هؤلاء الأشخاص (الانفصاليون الكتالونيون) على إيواء لهم، خاصة أنهم حاليا ليسوا في روسيا.

وسبق أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا زعم أن أنصارا لقائد الحركة الانفصالية الكتالونية، كارلس بوتشدمون، المقيم حاليا في بلجيكا، على اتصال مع مواطنين روس في موسكو.

المصدر: وكالات