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بينهم مواطنون من جنسيات عربية.. تركيا تضبط مهاجرين غير نظاميين غرب البلاد

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بينهم مواطنون من جنسيات عربية.. تركيا تضبط مهاجرين غير نظاميين غرب البلاد
AP
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ضبطت السلطات التركية، اليوم الأحد، 48 مهاجرا غير نظامي في ولاية موغلا بغرب البلاد، أثناء محاولتهم مغادرة تركيا بطرق غير نظامية.

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وأفادت وكالة الأناضول، بأن "فرق خفر السواحل توجهت إلى قبالة سواحل منطقة داتشا بموغلا، إثر تلقيها بلاغا بوجود مجموعة من المهاجرين غير النظاميين على متن 3 قوارب مطاطية".

وأضافت الوكالة أن "قوات خفر السواحل التركية أعادت المهاجرين إلى اليابسة، وجنسياتهم تتوزع بواقع 21 من سوريا، و10 من العراق، و5 من أفغانستان، و3 من بنغلاديش، و4 من فلسطين، و3 من باكستان، و2 من إيران".

وتم نقلهم جميعا إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: "الأناضول"

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