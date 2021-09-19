وسائل إعلام: قتيل وجرحى جراء قيام "الشباب" بتدمير مطار وسط الصومال

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة جراء قيام حركة "الشباب" الصومالية المتشددة بتدمير مطار "بولو بورتي" في وسط البلاد.

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وأعلن موقع راديو "دالسان" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل شخص وإصابة اثنين بشكل خطير إثر قيام حركة الشباب بتدمير مطار "بولو بورتي" في منطقة هيران في جنوب وسط الصومال".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قتل جندي أوغندي وأصيب عدد آخر، في انفجار لغم أرضي استهدف قافلة من قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) في منطقة شبيلي السفلى، بجنوب غرب الصومال.

ويشهد الصومال، منذ سنوات عديدة، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ويقوم الجيش الصومالي، إلى جانب قوات ولاية غلمدغ، بعمليات عسكرية ضد ميليشيات "الشباب"، منذ أكثر من شهرين.

المصدر: "سبوتنيك"