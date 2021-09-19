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أردوغان يعرب عن استعداد تركيا لإقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا

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أردوغان يعرب عن استعداد تركيا لإقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا
Sputnik
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لإقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا.

ونقلت وكالة أنباء "ريبورت" عن أردوغان قوله أن رئيس الوزراء الجيورجي،  إيراكلي غاريباشفيلي، أبلغه برغبة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال أردوغان إنه "في حالة عُقد هذا الاجتماع، يمكن أن تقيم تركيا علاقات دبلوماسية".

كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يتم حل المشاكل في العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بافتتاح ممر زانغيزور (بين المناطق الغربية لأذربيجان وناخيتشيفان على الحدود الأرمينية).

المصدر: سبوتنيك

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