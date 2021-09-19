وسائل الإعلام: ناشطات أفغانيات يحتشدن أمام وزارة شؤون المرأة السابقة في كابل

تجمعت مجموعة من الناشطات الأفغانيات أمام مبنى وزارة شؤون المرأة السابقة بكابل (التي ألغتها طالبان)، مطالبات بممارسة حقوقهن، بحسب ما أفادت به قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية.

وقالت القناة على حسابها في تويتر: "تجمعت نشيطات حقوق المرأة أمام وزارة شؤون المرأة السابقة في كابل، التي لم تدرج في قائمة الوزارات التي أعلنتها حكومة طالبان المؤقتة".

د ښځو چارو وزارت د بندېدو په غبرګون د ځینو مدني فعالانو لاریون.

٫٫#طلوع‌نیوزpic.twitter.com/3ePLAOIXmU — TOLOnews (@TOLOnews) September 19, 2021



وأفادت وسائل إعلام أفغانية في وقت سابق أن حركة طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان واستبدلت بها "وزارة الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

المصدر: نوفوستي