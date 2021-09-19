وسائل إعلام: مقتل 10 أشخاص جراء انقلاب سفينة ركاب بجنوب غرب الصين
Globallookpress
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أفاد التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الأحد، بمصرع 10 أشخاص جراء حادث انقلاب سفينة ركاب وقع في ولاية قويتشو بجنوب غرب الصين.
وأضافت القناة أنه تم حتى الآن إنقاذ 40 شخصا، فيما لا يزال 5 آخرين في عداد المفقودين. ويشارك في عملية الإنقاذ نحو 50 قارب إنقاذ ومروحيات.
ووقع الحادث في نهر زانكيه بالقرب من مدينة ليوبانشوي. وتدل المعلومات الأولية أن السفينة مخصصة لنقل لا أكثر من 40 راكبا، لكنها كانت مزدحمة بالركاب لحظة وقوع الكارثة.
المصدر: تاس
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