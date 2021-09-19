بريطانيا: إتفاقنا مع أستراليا وأمريكا يبرهن على إستعدادنا للدفاع عن مصالحنا
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قالت بريطانيا إن "الاتفاق الأمني الجديد مع أستراليا والولايات المتحدة، يبرهن على إستعداد بريطانيا للتصلب في الدفاع عن مصالحها".
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أن "الأمر يتعلق بما هو أكثر من السياسة الخارجية من الناحية النظرية، ولكنه يحقق إنجازا للناس في بريطانيا وخارجها بإقامة شراكة مع الدول ذات التفكير المماثل لبناء تحالفات قائمة على القيم المشتركة والمصالح المشتركة".
وأكدت تروس أن الإتفاق الأمني المذكور يبرز أيضا "إلتزام بريطانيا بالأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".
المصدر: فرانس برس
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