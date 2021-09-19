بالفيديو.. الشرطة تستخدم رذاذ الفلفل ضد امرأة مسنة أثناء الاحتجاجات على القيود الصحية بأستراليا

استخدم رجال الشرطة رذاذ الفلفل ضد امرأة مسنة أثناء المظاهرات التي شهدتها مدينة ملبورن الأسترالية احتجاجا على القيود المفروضة على خلفية جائحة كورونا.

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ويتداول في شبكات التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر ضابطين للشرطة الأسترالية يطرحان امرأة مسنة على الأرض ثم يرشان رذاذ الفلفل المسيل للدموع على وجهها.

من جهتها أفادت وسائل إعلام محلية بأن المرأة المتضررة تبلغ من العمر 70 عاما.

وشهدت أستراليا أمس السبت مظاهرات احتجاج واسعة على الحجر الصحي المفروض في المدن الأسترالية الكبيرة منذ 3 أشهر. وأسفرت الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة عن احتجاز أكثر من 250 شخصا وإصابة 10 من رجال الشرطة بجروح مختلفة.

المصدر: RT