واشنطن تتعهد بتسريع وتيرة ترحيل مهاجرين غير شرعيين تحتجزهم تحت جسر في تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستسرع وتيرة عمليات الإجلاء الجوي لأكثر من 10 آلاف مهاجر غالبيتهم من هايتي، احتجزتهم السلطات أياما تحت جسر في تكساس بعد عبورهم الحدود من المكسيك.

ووصل هؤلاء المهاجرون إلى منطقة ديل ريو في ولاية تكساس بعد عبورهم نهر ريو غراندي. وكانوا أقل من ألفي شخص بداية الأسبوع، ليصبح عددهم أكثر من 10500 الجمعة، وفقا للأرقام التي كشفها رئيس بلدية هذه المدينة الحدودية برونو لوزانو الذي يتوقع وصول وافدين جدد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان إنها "ستؤمن طائرات إضافية لتسريع وتيرة رحلات الترحيل إلى هايتي ووجهات أخرى" خلال الساعات الـ72 المقبلة.

وأعلن رئيس بلدية ديل ريو الديموقراطي حالة الطوارئ وأغلق الجسر أمام حركة المرور الجمعة.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي التي كشفت السبت خطة لاحتواء الوضع، إلى أن شرطة الحدود أرسلت 400 عنصر إضافي "لتعزيز عمليات المراقبة في المنطقة".

وتابعت أن الوزارة تنفذ "عمليات ترحيل ورحلات جوية إلى هايتي والمكسيك والإكوادور ودول المثلث الشمالي" وهندوراس وسلفادور وغواتيمالا.

وشددت الوزارة في بيانها على أن "الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان الذين يعيشون قرب الحدود ورفاههم وعلى حياة المهاجرين".

وأكد حرس الحدود أنهم وزعوا مياها للشرب ومناديل ومراحيض محمولة على المهاجرين.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن "غالبية المهاجرين يرحلون بموجب" إجراء صحي تم تبنيه في بداية الوباء للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "أ ف ب"