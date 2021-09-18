كوريا الجنوبية: لا يمكننا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدينا

قال بارك سو دوك، نائب سفير كوريا الجنوبية في طهران، إن بلاده لا يمكنها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها.

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وأضاف في حديث نقله موقع "انتخاب" الإيراني "من المؤسف أننا لم نتمكن من الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدينا والتي تبلغ 7 مليارات دولار".

وتابع قائلا "كل ما استطعنا فعله هو دفع 16 مليون دولار كرسوم اشتراك إيران في الأمم المتحدة و50 مليون دولار لشراء بعض المستلزمات لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وكان محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، كشف في شهر أغسطس المنصرم عن تحقيق انفراجة في ملف الأرصدة الإيرانية المحتجزة في الخارج بفضل اتصالات أجراها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بزعماء عدد من الدول.

يشار إلى أن تم تجميد أموال إيران في مصارف بالخارج سببه العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

المصدر: RT