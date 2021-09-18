اليونان تفتتح مخيم مهاجرين جديدا بجزيرة ساموس لتقليل الكثافة

افتتحت اليونان، يوم السبت، مخيما جديدا للمهاجرين في جزيرة ساموس ليحل محل منشأة قديمة كانت مكتظة باللاجئين.

وبلغت تكلفة المنشأة الجديدة حوالي 43 مليون يورو (50 مليون دولار).

وقال وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاراشي يوم السبت إنه سيؤوي ما يصل إلى 3000 شخص، ثلثهم تقريبا في 240 منزلا صغيرا والباقون في قاعات كبيرة.

وأضاف: "يوفر المرفق الجديد الذي تم إغلاقه والخاضع للرقابة ظروفا معيشية أفضل بكثير، ويقع خارج حدود المدينة، ويتمتع بتدابير أمنية معززة لحماية قاطنيه والموظفين والمجتمع المحلي".

وسيتم نقل الـ 550 مهاجرا المتبقين في المنشأة القديمة التي كانت تؤوي 7500 شخص إلى المنشأة الجديدة بدءا من يوم الاثنين.

AP Michael Svarnias

AP Michael Svarnias

وتستعد اليونان لموجة جديدة من المهاجرين بعد سيطرة "طالبان" على أفغانستان، على الرغم من تعهد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بوقف التدفق قبل وصوله إلى حدود اليونان.

المصدر: أ ب