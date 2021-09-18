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فرنسا.. مقتل شخص إثر شجار بين العشرات من راكبي الدراجات النارية

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فرنسا.. مقتل شخص إثر شجار بين العشرات من راكبي الدراجات النارية
Globallookpress
الشرطة الفرنسية
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قُتل شخص وطُعن اثنان آخران في شجار جماعي شارك فيه 150 راكبا للدراجات النارية في مدينة تارب بجنوب غرب فرنسا، وفق ما نقله موقع "فرانس إنفو".

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ووقع الحادث في حديقة عروض كانت تستضيف مهرجان موسيقى، ومعرض وشم​​، وبطولة بوكر.

يذكر أن سبب الشجار غير معروف، كما لم يتم حتى الآن اعتقال القاتل المحتمل، فيما أمر عمدة المدينة بالوقف الفوري للمهرجان وطالب المشاركين فيه بالمغادرة.

المصدر: "فرانس إنفو"

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