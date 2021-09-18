فرنسا.. مقتل شخص إثر شجار بين العشرات من راكبي الدراجات النارية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbhn
قُتل شخص وطُعن اثنان آخران في شجار جماعي شارك فيه 150 راكبا للدراجات النارية في مدينة تارب بجنوب غرب فرنسا، وفق ما نقله موقع "فرانس إنفو".
ووقع الحادث في حديقة عروض كانت تستضيف مهرجان موسيقى، ومعرض وشم، وبطولة بوكر.
يذكر أن سبب الشجار غير معروف، كما لم يتم حتى الآن اعتقال القاتل المحتمل، فيما أمر عمدة المدينة بالوقف الفوري للمهرجان وطالب المشاركين فيه بالمغادرة.
المصدر: "فرانس إنفو"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.