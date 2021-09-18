فرنسا.. الآلاف في الشوارع احتجاجا على حظر صيد الطيور التقليدي

خرج الآلاف إلى شوارع عدد من مدن فرنسا للاحتجاج على حظر الأساليب التقليدية لصيد الطيور، حسبما أوردت قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية نقلا عن الشرطة.

وأشارت القناة إلى أن المظاهرة نظمت من قبل الاتحاد الوطني للصيادين وأن المشاركين فيها يريدون أن يدافعوا عن مصالحهم قبالة انتخابات عام 2022 الرئاسية في فرنسا.

وفي أغسطس الماضي قضى مجلس الدولة الفرنسي، وهو عبارة عن قمة المحاكم الإدارية في البلاد، بعدم شرعية عدد من الأساليب التقليدية لصيد الطيور، منها استخدام شباك وأقفاص لصيد بعض أنواع الطيور، وذلك بناء على التوجيه الأوروبي الخاص بالطيور الصادر في 30 نوفمبر 2009، والذي يمنع اصطياد الطيور الجماعي دون تمييز بين أنواعها.

المصدر: "نوفوستي"