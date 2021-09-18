صحيفة أمريكية: واشنطن تضغط بغية تمديد إعفاء أممي عن حظر السفر بحق "طالبان"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا داخل الأمم المتحدة بهدف تمديد إعفاء مسؤولين في حركة "طالبان" عن حظر السفر المفروض عليها من قبل المنظمة العالمية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الجمعة أن مجلس الأمن الدولي من المتوقع أن يبحث الثلاثاء القادم تمديد الإعفاء الذي تنقضي فترة سريانه الأسبوع المقبل، وهو يشمل أيضا منح الوصول إلى الخدمات المصرفية خلال السفر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تمديد الإعفاء بهدف تيسير المفاوضات مع "طالبان"، ضمن إطار حراك دبلوماسي أوسع يرمي إلى تشجيع الحركة على احترام حقوق الإنسان والوفاء بتعهداتها في مجال محاربة الإرهاب.

وسيتيح تمديد الإعفاء لوفد من "طالبان" السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين.

ورجح يوغان ماكسويني، الدبلوماسي البارز في بعثة إيرلندا لدى الأمم المتحدة، أن تمديد الإعفاء سيأتي بحلول الأربعاء القادم، موضحا أن المقترح الحالي يقضي بتمديد إعفاء المسؤولين أنفسهم عن حظر السفر لمدة ثلاثة أشهر.

وقال: "هناك تفاهم عام، لأنهم يحتاجون إلى امكانية السفر بغية مواصلة تيسير المفاوضات، مهما كان مستقبل أفغانستان".

وأكد دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي للصحيفة أن المشاورات جارية بشأن إمكانية تمديد الإعفاء، لافتا إلى أن تبني هذا القرار يتطلب الإجماع بين أعضاء المجلس.

المصدر: "وول ستريت جورنال"