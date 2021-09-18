الدفاع التركية تعلن قتل 7 أكراد في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمال شرق سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن قوات خاصة تمكنت "من تحييد (قتل) 7 إرهابيين من تنظيم (ي ب ك/ بي كا كا) كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف منطقة عملية نبع السلام بشمال سوريا".

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، المتحصنين بجبال شمال العراق وسوريا، مبررة ذلك بالرد على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر هذا الحزب، الذي تحاربه أنقرة على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الأناضول