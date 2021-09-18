 
مباشر

الدفاع التركية تعلن قتل 7 أكراد في سوريا

أخبار العالم

الدفاع التركية تعلن قتل 7 أكراد في سوريا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbed

أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمال شرق سوريا.

إقرأ المزيد
تركيا تعلن
تركيا تعلن "تحييد" 6 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن قوات خاصة تمكنت "من تحييد (قتل) 7 إرهابيين من تنظيم (ي ب ك/ بي كا كا) كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف منطقة عملية نبع السلام بشمال سوريا".

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، المتحصنين بجبال شمال العراق وسوريا، مبررة ذلك بالرد على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر هذا الحزب، الذي تحاربه أنقرة على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الأناضول

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا