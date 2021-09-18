بالفيديو.. اشتباكات بين رجال الأمن والمحتجين على الحجر الصحي في أستراليا

تحولت الاحتجاجات الشعبية على الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا بمدينة ميلبورن الأسترالية من جديدة إلى اشتباكات عنيفة بين المحتجين ورجال الأمن.

وأفادت مصادر رسمية أن المحتجين قاموا برمي الزجاجات والقمامة نحو ضباط الشرطة، مما دفع الأخيرين إلى استخدام رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين. وفي لحظة ما اخترق حشد المحتجين طوق الشرطة وبدأوا المواجهة العنيفة مع قوات الأمن.

وكتبت وسائل إعلام محلية أن أكثر من ألفي رجل شرطة شاركوا في عملية تفريق عدة مئات من المحتجين.

ولا يزال الحجر الصحي بسبب انتشار متحور "دلتا" من فيروس كورونا مستمرا في المدن الأسترالية الكبيرة منذ 3 أشهر. وتخطط سلطات هذه المدن لتخفيف القيود المفروضة، بعد التطعيم الكامل لـ 80% من سكانها، فيما يبلغ هذا المؤشر حاليا نحو 45%.

المصدر: RT