 
مباشر

الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن مهتمتان بالتعاون في منطقة القطب الشمالي

أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن مهتمتان بالتعاون في منطقة القطب الشمالي
Sputnik
روسيا، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbde

صرح السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف، أن روسيا والولايات تهتمان بأن يكون القطب الشمالي منقطة للتعاون البناء.

وقال كورتشونوف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة المسؤولين الكبار بمجلس القطب الشمالي، في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يوجد هناك اهتمام متبادل، قبل كل شيء في أن تتطور هذه المنطقة بشكل متنبأ به، وأن تكون منطقة للتعاون البناء والتوتر المنخفض، وأن يتطور التعاون في أطار مجلس القطب الشمالي، وهذا ما أشار إليه ممثلون أمريكيون أيضا".

وأضاف: "من الناحية العسكرية والسياسية توجد هناك اختلافات معينة في المواقف، لكن هذه المسائل ستكون عاجلا أم آجلا موضوعا للحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول منطقة القطب الشمالي".

ويعتبر مجلس القطب الشمالي الذي تم تأسيسه عام 1996، منتدى دوليا رفيع المستوى يضمن المساعدة في التعاون بهذه المنطقة، وخاصة في مجال حماية البيئة. ويضم المجلس حاليا الدنمارك وإيسلندا وكندا والنرويج وروسيا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد. ويتم التناوب على الرئاسة في المجلس كل عامين. وترأس روسيا حاليا المجلس.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا