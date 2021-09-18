وزارة الري السودانية: بعض المحطات سجلت مناسيب حرجة

أعلنت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية أن بعض المحطات المائية سجلت الجمعة مناسيب حرجة بينما كان منسوب النيل الأزرق أقل من معدل الفيضان.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية سجل 550 مليون متر مكعب، ما يعد أقل من معدل الفيضان، بينما سجل منسوب نهر عطبرة 172 مليون متر مكعب ومنسوب النيل الأبيض 140 مليون متر مربع.

وانخفض اليوم التصريف خلف سد الروصيرص إلى 380 مليون متر مكعب مقابل 394 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفض التصريف خلف سد سنار إلى 313 مليون متر مكعب مقابل 360 مليون متر مكعب ليوم الخميس، كما تراجع التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 162 مليون متر مكعب مقابل 224 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما ارتفع التصريف في خشم القربة 151 مليون متر مكعب مقابل 100 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وأوضح البيان اليومي للجنة الفيضان أن المحطات التي سجلت مناسيب حرجة هي شندي وسجلت 17.78 م.، وهو أقل من أعلى منسوب سجل 18.44 م. بـ 66 سم.، وسجلت القوسي بنه الدندر 14.18 م.، أقل من أعلى منسوب سجل 13.50 م. بـ 68 سم.

وأوضح التقرير فيما يتعلق بالتنبؤ بمستويات المياه في القطاعات أن قطاع الروصيرص – الخرطوم سيشهد انخفاضا في حدود 20 سم.، وكذلك قطاع الخرطوم، شندي يشهد انخفاضا في حدود 20 سم. كذلك. كما توقع تقرير اللجنة أن تشهد بقية القطاعات استقرارا.

ونبهت اللجنة في تقريرها ان على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة، ووجهت بالاستمرار في التخزين في جميع الخزانات.

المصدر: "سونا"