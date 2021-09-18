البنتاغون: ندرس زيادة حضورنا العسكري في أستراليا

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تدرس زيادة حضورها العسكري في أستراليا، مؤكدا أن المسألة قد بحثت مع الطرف الآخر دون اتخاذ أي قرار نهائي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "لدينا حضور لقوات المارينز... وإحدى النقاط التي نوقشت إمكانية زيادة الحضور في أستراليا، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار في ختام المفاوضات الوزارية أمس بصيغة 2+2".

وأضاف كيربي أن واشنطن تتوقع مواصلة مناقشة هذه المسألة مع الجانب الأسترالي.

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وبشأن رد الفعل الفرنسي على إقامة الشراكة الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإلغاء الأخيرة عقدا مع فرنسا لبناء الغواصات، قال كيربي إن المسؤولين الأمريكيين بحثوا هذا الموضوع مع نظرائهم الفرنسيين حتى قبل الإعلان الرسمي عن التحالف الجديد.

وأشار إلى أن واشنطن قلقة بشأن مستقبل تعاونها الدفاعي مع باريس، وأن هناك الكثير من العمل في هذا المجال أمام البلدين.

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالا مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي صباح الجمعة.

المصدر: "تاس"