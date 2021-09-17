إصابة "مخبرة ويكيليكس" بفيروس كورونا رغم تلقيها جرعتي لقاح

أعلنت تشيلسي مانينغ، المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأمريكية ومخبرة موقع "ويكيليكس"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد على الرغم من تلقيها جرعتين من اللقاح.

وجاء في بيان لمانينغ أنه "في 14 سبتمبر ثبتت إصابتي بفيروس كورونا بعد أن رافقت صديقا ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض الزكام لإجراء اختبار. لقد عزلت نفسي على الفور واستشرت طبيبا، وظهرت عليّ الأعراض منذ ذلك الحين".

وأضافت: "أنا بخير، ولحسن الحظ بسبب فوائد اللقاح فإن أعراضي خفيفة للغاية".

وسبق أن قضت مانينغ المتحولة جنسيا نحو سبع سنوات وراء القضبان خلال الفترة بين 2010 و2017 بسبب تسليمها وثائق سرية حساسة تتعلق بعمليات الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان إلى "ويكيليكس"، بما في ذلك فيديو يوثق إطلاق الرصاص على مدنيين من مروحية عسكرية أمريكية في العراق.

المصدر: The Hill