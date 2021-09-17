مجهول يهاجم القنصلية الصينية في ريو دي جانيرو بعبوة ناسفة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن مجهولا ألقى عبوة ناسفة على مبنى القصلية العامة الصينية في مدينة ريو دي جانيرو.

وذكرت صحيفة "أو أنتاغونيستا" البرازيلية بأن الحادث وقع مساء الخميس، ورصدته كاميرات المراقبة للقنصلية الصينية، حيث اقترب رجل بملابس سوداء من المبنى وأخرج العبوة من حقيبته وألقاها على مبنى القنصلية الواقع بحي بوتافوغو بجنوب شرقي المدينة.

وتمكن الشخص من الفرار من المكان. ووصل فريق خبراء المتفجرات إلى المنطقة لفحص بقايا العبوة.

وألحقت العبوة الناسفة أضرارا بأبواب مبنى القنصلية، دون أن تتسبب بسقوط إصابات أو ضحايا.

وتعمل الشرطة حاليا على تحديد هوية منفذ الهجوم.

المصدر: "تاس"