وسائل إعلام: طائرة قطرية تجلي 170 شخصا من كابل إلى الدوحة

أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية بأن طائرة قطرية غادرت كابل متجهة إلى الدوحة، وعلى متنها 170 شخصا.

وحسب معلومات القناة، فإنه بعد مشاورات مطولة غادرت مطار كابل يوم الجمعة مع 170 راكبا على متنها، بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وألمان.

ونقلت "سي بي إس" عن مسؤول قطري قوله، إن هذه واحدة من أكبر الرحلات لنقل الركاب منذ انطلاق عملية الإجلاء في أغسطس الماضي.

وقدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الشكر للجانب القطري على هذه الرحلة، مضيفا: "نحن نرحب بهذا التطور".

2/2 As President Biden said, there is no deadline for Americans remaining in Afghanistan. We remain committed to get them out if they want to come home. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) September 17, 2021

وأضاف: "كما قال الرئيس بايدن، لا يوجد أي موعد أقصى للأمريكيين المتبقين في أفغانستان. ونحن لا نزال ملتزمون بإجلائهم إذا كانوا يرغبون في العودة إلى الوطن".

المصدر: RT+ "سي بي إس"