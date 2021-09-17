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وسائل إعلام: طائرة قطرية تجلي 170 شخصا من كابل إلى الدوحة

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وسائل إعلام: طائرة قطرية تجلي 170 شخصا من كابل إلى الدوحة
Globallookpress Saifurahman Safi/Xinhua
مطار كابل (صورة من الأرشيف)
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أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية بأن طائرة قطرية غادرت كابل متجهة إلى الدوحة، وعلى متنها 170 شخصا.

وحسب معلومات القناة، فإنه بعد مشاورات مطولة غادرت مطار كابل يوم الجمعة مع 170 راكبا على متنها، بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وألمان.

ونقلت "سي بي إس" عن مسؤول قطري قوله، إن هذه واحدة من أكبر الرحلات لنقل الركاب منذ انطلاق عملية الإجلاء في أغسطس الماضي.

وقدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الشكر للجانب القطري على هذه الرحلة، مضيفا: "نحن نرحب بهذا التطور".

وأضاف: "كما قال الرئيس بايدن، لا يوجد أي موعد أقصى للأمريكيين المتبقين في أفغانستان. ونحن لا نزال ملتزمون بإجلائهم إذا كانوا يرغبون في العودة إلى الوطن".

المصدر: RT+ "سي بي إس"

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