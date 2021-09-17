إصابة ستة أسود وثلاثة نمور بكورونا في حديقة حيوانات بواشنطن

أعلن مسؤولو حديقة حيوانات في العاصمة الأمريكية واشنطن عن إصابة ستة أسود وثلاثة نمور بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صادر عن الحديقة أنه "في نهاية الأسبوع الماضي، لاحظ الحراس انخفاض الشهية والسعال والعطس والخمول لدى ستة أسود أفريقية ونمر سومطري ونمرين سيبيريين، وقد ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد -19 بعد إجراء الاختبارات الأولية".

ويتم حاليا علاج الحيوانات المصابة بالعقاقير المضادة للالتهابات والأدوية المضادة للغثيان والمضادات الحيوية للوقاية من الالتهاب الرئوي.

وأكد مسؤولو حديقة الحيوان أن الجمهور ليس في خطر، بالنظر إلى المسافة الكبيرة بين مكان تواجد الأسود والنمور والزائرين، كما لم تظهر علامات الإصابة بالفيروس على حيوانات أخرى.

المصدر: RT