تركيا: 122 قاربا جديدا لمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب في البحار

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في رئاسة الجمهورية التركية، اليوم الجمعة، عن انطلاق الإنتاج التسلسلي "الشامل" لـ122 قاربا، لتلبية احتياجات خفر السواحل.

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وقال رئيس الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير في تصريح لوكالة "الأناضول" إن بلاده تواصل جهود تزويد قوات الأمن بأحدث الأدوات والمعدات.

وأوضح أن أحد المشاريع في هذا الإطار توفير 122 قارب تحكم لقوات الأمن وخفر السواحل.

وأضاف دمير، أن المشروع يشمل صناعة 122 قاربا للمديرية العامة للأمن وقيادة خفر السواحل، بهدف تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب في البحار.

وأشار إلى أن إنتاج القوارب يأتي ضمن اتفاقية بين "حوض آرس" لصناعة السفن بولاية أنطاليا جنوب البلاد، ورئاسة الصناعات التركية.

ولفت دمير إلى أن طول القارب يبلغ 12 مترا، وسرعته القصوى 35 عقدة، مزود بمحرك يعمل بالديزل ونفاثات مائية.

المصدر: "الأناضول"