طالبان تدعو الطلاب والمعلمين الذكور إلى العودة للمدارس

أعلنت وزارة تعليم طالبان أن كل صفوف الطلاب الذكور من السادس إلى الثاني عشر، وكل المعلمين الذكور، يجب أن يستأنفوا الدراسة في أنحاء أفغانستان بدءا من يوم السبت.

ولم يشر بيان طالبان الذي نشر على فيسبوك اليوم الجمعة للفتيات من ذلك السن، وأثار عدم الإشارة إليهن مخاوف مستمرة من أن تفرض طالبان قيودا على الفتيات والنساء عموما.

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منذ توليها السلطة الشهر الماضي، سمحت طالبان للفتيات في الصفوف من الأول إلى السادس باستئناف الدراسة.

وكانت طالبان قد منعت الفتيات والنساء من التعليم والعمل عندما حكمت أفغانستان في خلال تسعينيات القرن الماضي.

وفي بعض الولايات الأفغانية، ما زالت النساء ممنوعات من استئناف اعمالهن، باستثناء من يعملن في أقسام الصحة والمستشفيات والتعليم.

المصدر: أسوشيتيد برس