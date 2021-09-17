 
مباشر

طالبان تدعو الطلاب والمعلمين الذكور إلى العودة للمدارس

أخبار العالم

طالبان تدعو الطلاب والمعلمين الذكور إلى العودة للمدارس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rb93

أعلنت وزارة تعليم طالبان أن كل صفوف الطلاب الذكور من السادس إلى الثاني عشر، وكل المعلمين الذكور، يجب أن يستأنفوا الدراسة في أنحاء أفغانستان بدءا من يوم السبت.

ولم يشر بيان طالبان الذي نشر على فيسبوك اليوم الجمعة للفتيات من ذلك السن، وأثار عدم الإشارة إليهن مخاوف مستمرة من أن تفرض طالبان قيودا على الفتيات والنساء عموما.

إقرأ المزيد
طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا
طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا

منذ توليها السلطة الشهر الماضي، سمحت طالبان للفتيات في الصفوف من الأول إلى السادس باستئناف الدراسة.

وكانت طالبان قد منعت الفتيات والنساء من التعليم والعمل عندما حكمت أفغانستان في خلال تسعينيات القرن الماضي.

وفي بعض الولايات الأفغانية، ما زالت النساء ممنوعات من استئناف اعمالهن، باستثناء من يعملن في أقسام الصحة والمستشفيات والتعليم.

المصدر: أسوشيتيد برس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا