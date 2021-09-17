بيلوسي تحذر بريطانيا من تعريض سلام إيرلندا الشمالية للخطر

حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، بريطانيا من تعريض سلام إيرلندا الشمالية للخطر.

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وقالت بيلوسي إنه لن يكون هناك اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، ما لم تحل الحكومة البريطانية خلافات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع التكتل والتي تهدد السلام في إيرلندا الشمالية.

والتقت بيلوسي، التي تزور المملكة المتحدة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر إقامته في 10 داونينغ ستريت، أمس الخميس.

ورحبت بيلوسي بموافقة بريطانيا والاتحاد الأوروبي على استمرار المباحثات في مسعى لحل خلافاتهما.

وقالت: "أنا سعيدة للغاية لتخصيص مزيد من الوقت للمفاوضات والتباحث، إذ يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق".

وثمة خلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات التجارية التي فرضت قيودا جمركية على البضائع القادمة إلى إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة.

وكان الجانبان اتفقا على الانفصال مع الحفاظ على حدود برية مفتوحة بين الشمال وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في عملية السلام في إيرلندا الشمالية.

وتقول بريطانيا إن الإجراءات الجمركية الجديدة مرهقة وتريد إعادة كتابة الاتفاقية، غير أن الاتحاد الأوروبي يقول إنه لن يخوض المفاوضات من جديد.

المصدر: "أسوشيتد برس"