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الصحة الإيرانية تعلن أنها ستستغني عن واردات لقاح كورونا قريبا

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الصحة الإيرانية تعلن أنها ستستغني عن واردات لقاح كورونا قريبا
Globallookpress
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أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، بأن الإنتاج الوطني للقاح ضد كورونا سيغطي الحاجة المحلية قريبا وستكون البلاد في غنى عن استيراد اللقاح من الخارج.

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وقال عين اللهي، في تصريح خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة همدان بغرب إيران: "نظرا لتسارع وتيرة إنتاج اللقاح المضاد لكورونا في داخل البلاد فإننا سنكون في غنى عن استيراد اللقاح من الخارج". 

وأضاف: "5 مراكز في البلاد حصلت على ترخيص إنتاج اللقاح المحلي حيث أن أنشطة هذه المراكز ستؤدي للإسراع بعملية التطعيم".

وقال وزير الصحة: " سيل اللقاح جار في البلاد في الوقت الحاضر بحيث أن عدد جرعات التطعيم الذي كان قد بلغ 5 ملايين جرعة قبل شهرين وصل إلى 40 مليون جرعة في الوقت الحاضر".

واعتبر إغلاق المراكز العلمية والمدارس بسبب تفشي فيروس كورونا بأنه "وجه ضربة كبيرة لمجال التعليم في البلاد".

المصدر: "إرنا"

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