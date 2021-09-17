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وسائل إعلام: قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين في شرق هولندا

وسائل إعلام: قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين في شرق هولندا

أخبار العالم

وسائل إعلام: قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين في شرق هولندا
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أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الهولندية أعلنت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بسكين نفذ في مدينة ألميلو شرق البلاد.

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