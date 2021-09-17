وسائل إعلام: قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين في شرق هولندا
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أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الهولندية أعلنت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بسكين نفذ في مدينة ألميلو شرق البلاد.
أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الهولندية أعلنت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بسكين نفذ في مدينة ألميلو شرق البلاد.
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