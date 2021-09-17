روسيا ترصد هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني من الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا
Sputnik
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قال نائب رئيس الغرفة الاجتماعية في موسكو، رئيس مركز مراقبة الانتخابات، أليكسي فينيديكتوف، إن هجمات ألكترونية "DDoS" يجري تنفيذها اليوم تستهدف نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد.
وأكد فينيديكتوف أن الهجمات التي تم رصدها لم تؤثر على نظام التصويت عن بعد في الانتخابات البرلمانية الروسية الحالية، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي.
وقال فينيديكتوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "إن الهجمات الإلكترونية تسببت في انتظار الناخبين لفترة أطول، أي بأكثر من 5 دقائق".
وانطلقت اليوم الجمعة عمليات التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: انترفاكس
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