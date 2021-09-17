خطیب زاده يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن أفغانستان في الاجتماع الرباعي

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الاجتماع الرباعي بين إیران وروسيا والصين وباكستان، حول أفغانستان، التوصل إلى اتفاقيات جيدة.

وردا على سؤال صحفي حول نتائج الاجتماع الرباعي بين إيران وروسيا والصين وباكستان بشأن أفغانستان قال سعيد خطيب زاده: "عقدت في الأيام الأخيرة محادثات مفصلة بين ممثلي الدول الأربع قبل وبعد الاجتماع القصير لوزراء الخارجية لهذه الدول".

وأضاف: "نوقشت بنود الاتفاقية بالتفصيل خلال اجتماعات ثنائية لأمير عبد اللهيان (وزير خارجية إيران) مع نظرائه الروسي والصيني والباكستاني على هامش قمة شنغهاي، وسيتم إعلان النتائج وفقا للاتفاق.

وأكد خطيب زاده: "إن القضايا والاتفاقات التي تم التوصل إليها بما في ذلك خلال هذا الاجتماع، تمت الموافقة عليها من قبل الوزراء الأربعة، وهو ما سينعكس في البيان".

المصدر: إرنا