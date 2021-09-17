في ظل أزمة أفغانستان.. "منظمة شنغهاي للتعاون" تعقد قمة بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيسها

انطلقت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه اليوم الجمعة أعمال القمة التي تجمع زعماء دول "منظمة شنغهاي للتعاون" بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيسها.

ويشارك كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القمة بصورة افتراضية.

ومن المتوقع أن يبحث زعماء دول المنظمة خلال القمة نتائج أنشطة "شنغهاي للتعاون" خلال العقدين الماضيين وأفق التعاون ضمن إطارها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الأكثر إلحاحا المطروحة على الأجندة الإقليمية والدولية.

وتتخذ تطورات الأحداث في أفغانستان حيث عادت حركة "طالبان" إلى سدة الحكم مكانة خاصة ضمن أجندة قمة المنظمة.

ومن المتوقع أن يستعرض زعماء المنظمة أيضا الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها ضمن إطار "شنغهاي للتعاون" في سبيل احتواء تبعات جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تتبنى "شنغهاي للتعاون" في ختام القمة "إعلان دوشنبه" وأكثر من 30 وثيقة أخرى متعلقة بأنشطة المنظمة.

كما من المتوقع أن يصادق زعماء دول المنظمة على إطلاق الإجراءات الخاصة بمنح إيران العضوية الكاملة فيها ومنح مصر وقطر والسعودية صفة "شريك في الحوار".

وتضم "منظمة شنغهاي للتعاون" التي أسست عام 2001 كلا من روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وتتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة الدول المراقبة فيها، فيما تحظى أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا وتركيا وسريلانكا ونيبال بصفة الدول الشركاء للمنظمة.

المصدر: "نوفوستي"