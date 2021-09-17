وزير كوري جنوبي يتعهد بدعم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، لي إن يونغ، إن الوزارة ستواصل التعاون مع واشنطن لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية رغم التوترات بشأن إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ مؤخرا.

إقرأ المزيد

وأدلى الوزير بهذا التصريح اليوم الجمعة في حدث بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإعلان بيونغ يانغ المشترك في 19 سبتمبر 2018، والذي تشارك فيه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في رؤية ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وقال الوزير: "على الرغم من أن الكثيرين أعربوا مرة أخرى عن مخاوفهم بشأن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ، إلا أنني أعتقد بأن تصميمنا على إحلال السلام أصبح أقوى في ظل موقف استعداد قوي".

وأضاف: "ستواصل الوزارة البحث عن سبل للتعاون مع الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية"، مشددا على أن مثل هذه المساعدات "يجب أن تتم بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية".

وتابع: "نأمل في أن تستأنف الكوريتان والولايات المتحدة الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل في وقت مبكر، واستئناف المناقشات العملية حول نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأجرت بيونغ يانغ اختبارا، الأربعاء الماضي، على إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، على ما يبدو من قطار، قبل ساعات فقط من إجراء سيئول اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة، وسط مخاوف من أن الإطلاق الأخير قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: "يونهاب"