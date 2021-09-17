طهران ترد على مجلس التعاون الخليجي بشأن قضية الجزر

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر التي تسيطر عليها إيران، مؤكد أن "الجزر الثلاث تعود ملكيتها الى ايران بصورة قطعية".

وقال زاده، اليوم الجمعة، "الجزر الثلاث تعود ملكيتها إلى إيران بصورة قطعية وإصدار البيانات المكررة والمملة لن يغير واقع كونها إيرانية إلى الأبد".

وأضاف خطيب زاده:"على مجلس التعاون الخليجي أن يعرف بأن مطالباته غير المقبولة وكيل الاتهامات الواهية ضد إيران وتكرار أمور مر عليها الزمن ليست الحل للمشاكل الاقليمية ومشكلات هذه البلدان.. المنطقة بحاجة لتغيير النظرة من الاعتماد على الخارج نحو التعامل البناء بين دول المنطقة واعتماد النظرة الشمولية بدلا من النظرة الإقصائية".

من ناحية أخرى أكد زاده رفض بلاده أي تدخل في برنامجها النووي السلمي وبرنامجها الصاروخي والأمور المرتبطة بسياساتها الدفاعية الردعية.

ولفت المتحدث إلى توجه إيران وخاصة الحكومة الجديدة بتعزيز العلاقات مع دول الجوار دون تدخل خارجي، معربا عن أمله "أن بعض دول منطقة الخليج التي تسعى لفرض نظرتها المعادية لإيران على باقي الدول وتحاول أن تتلقى الدعم من دول خارج المنطقة، أن تغير من نهجها وتركز على المحادثات الإقليمية وبناء الثقة لدعم الدبلوماسية في المنطقة".

المصدر: RT