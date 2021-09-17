كازاخستان تقترح إنشاء مركز لمنظمة شنغهاي لتقديم المساعدات إلى أفغانستان

اقترح رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، خلال اجتماع لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، تنظيم مركز للمنظمة في مدينة ألما-آتا لتقديم المساعدات الدولية لأفغانستان.

وقال الرئيس الكازاخستاني في كلمة خلال الاجتماع: "نحن مستعدون أيضا لتقديم كل المساعدة الممكنة لحل المشاكل الإنسانية والاقتصادية العاجلة التي تواجهها أفغانستان. وبالنظر إلى البنية التحتية القائمة والقدرات اللوجستية لكازاخستان، نقترح تنظيم مركز إنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة ألما-آتا (بكازاخستان) لتقديم المساعدة الدولية إلى أفغانستان".

ووفقا له، فإن كازاخستان تنظر إلى أفغانستان المستقبلية كدولة مستقلة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها.

وأوضح الرئيس الكازاخستاني أن "منظمة شنغهاي للتعاون، بتأثيرها الهائل، يمكنها وينبغي لها أن تلعب دورا نشطا في تحقيق السلام والوئام في هذا البلد (أفغانستان)".

وأضاف أنه فقط من خلال الجهود الجماعية يمكن ضمان الأمن الإقليمي في مكافحة التهديدات الحالية.

المصدر: تاس