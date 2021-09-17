الصين تبدي استعدادها لرفع الصداقة والتعاون مع بيلاروس إلى مستوى أعلى

قال عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الصين مستعدة للتعاون مع بيلاروس ولرفع الصداقة التقليدية والتعاون متبادل المنفعة بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وأضاف وانغ خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، اليوم الخميس: "الصين وبيلاروس شريكتان إستراتيجيتان شاملتان وصديقتان من حديد، وأن العلاقات الثنائية تسير على مستوى عال، برعاية ودفع من رئيسي البلدين".

وشدد وانغ على أن الصين مستعدة للعمل مع بيلاروس لاتخاذ الذكرى السنوية الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي يصادف حلولها العام المقبل، كنقطة انطلاق جديدة وتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، من أجل الارتقاء بالصداقة التقليدية والتعاون متبادل المنفعة بين الصين وبيلاروس إلى مستوى جديد.

وذكر أن الصين ممتنة لوقوف بيلاروس بحزم مع الصين فيما يخص القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية للصين، وأن "الصين ستواصل دعم بيلاروس في الحفاظ على سيادتها وكرامتها الوطنية، وكذلك حماية حقوقها ومصالحها المشروعة"، مضيفا أن "الصين تؤمن بأن بيلاروس ستقاوم الهيمنة وتواصل تنميتها الخاصة".

وأشار وانغ إلى أن الصين مستعدة لمساعدة بيلاروس في دحر وباء كوفيد-19 والعمل مع البلد لبناء مجتمع صحي صيني بيلاروسي، مضيفا أن الجانبين سيقومان أيضا "بتعميق التعاون في البناء المشترك للحزام والطريق، وتعزيز التعاون المحلي، وإضافة أبعاد جديدة إلى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وبيلاروس، وذلك لتحقيق المزيد من الفوائد الملموسة لشعبي البلدين".

من جانبه، قال وزير الخارجية البيلاروسي إن "الصين صديقة عظيمة لبيلاروس"، وإن بيلاروس ملتزمة بتطوير العلاقات مع الصين ومستعدة لأن تكون صديقة من حديد للصين.

ولفت إلى أن بيلاروس ممتنة لدعم الصين الثمين على الساحة العالمية و"ستقدم كما هو الحال دائما دعما صريحا للصين في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية للصين، بما في ذلك تلك المتعلقة بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت".

وشدد ماكي على أن بيلاروس تعارض تسييس قضية تتبع أصول كوفيد-19 من جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مشيرا إلى بلاده تأمل في زيادة تعميق التعاون العملي مع الصين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

المصدر: شينخوا