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الجيش الإسرائيلي يعلن عن إحباط محاولة تهريب أسلحة من غور الأردن إلى إسرائيل (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن إحباط محاولة تهريب أسلحة من غور الأردن إلى إسرائيل (صورة)
Globallookpress
عناصر من الجيش الإسرائيلي، أرشيف
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن".

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ونشر أدرعي تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة قال فيها: "أحبطت قوات جيش الدفاع محاولة تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن، حيث رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب الأسلحة".

وتابع: "​القوات الإسرائيلية​ أحبطت المحاولة المذكورة وضبطت 23 قطعة سلاح وحولتها الى ​الشرطة الإسرائيلية​".

المصدر: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

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