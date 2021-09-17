الجيش الإسرائيلي يعلن عن إحباط محاولة تهريب أسلحة من غور الأردن إلى إسرائيل (صورة)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن".

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ونشر أدرعي تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة قال فيها: "أحبطت قوات جيش الدفاع محاولة تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن، حيث رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب الأسلحة".

وتابع: "​القوات الإسرائيلية​ أحبطت المحاولة المذكورة وضبطت 23 قطعة سلاح وحولتها الى ​الشرطة الإسرائيلية​".

أحبطت قوات جيش الدفاع محاولة تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية عدد من المشتبه فيهم يحاولون تهريب الأسلحة. القوات أحبطت المحاولة وضبطت 23 قطعة سلاح وحوّلتها الى الشرطة pic.twitter.com/sTcZUmnZhR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 17, 2021

المصدر: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي