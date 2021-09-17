أوباما يعلن عن دعمه لترودو قبل الانتخابات التشريعية في كندا

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عن دعمه لرئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، قبل 4 أيام من الانتخابات في كندا، في وقت يسعى ترودو للفوز بولاية ثالثة.

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وكتب أوباما في "تويتر": "أتمنى لصديقي جاستن ترودو أن يكون الأفضل في الانتخابات المقبلة بكندا"، مضيفا: "لقد كان جاستن قائدا فعالا وصوتا قويا لصالح القيم الديموقراطية، وأنا فخور بالعمل الذي أنجزناه سويا".

ومن جهته رد زعيم الحزب الليبرالي الكندي ترودو على "تويتر" قائلا: "سعيد جدا بتلقي الدعم من صديقي باراك أوباما".

تأتي رسالة الدعم هذه في المرحلة الأخيرة ما قبل الانتخابات، والكنديون مدعوون إلى المشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 20 سبتمبر، بعد أقل من سنتين على الاستحقاق الأخير.

Wishing my friend @JustinTrudeau the best in Canada’s upcoming election. Justin has been an effective leader and strong voice for democratic values, and I’m proud of the work we did together. — Barack Obama (@BarackObama) September 16, 2021

وتظهر الاستطلاعات أن المنافسة محتدمة بين ترودو الليبرالي الساعي إلى الفوز بولاية ثلاثة، وخصمه المحافظ، إرين أوتول.

المصدر: أ ف ب