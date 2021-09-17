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أوباما يعلن عن دعمه لترودو قبل الانتخابات التشريعية في كندا

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أوباما يعلن عن دعمه لترودو قبل الانتخابات التشريعية في كندا
Globallookpress
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما
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أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عن دعمه لرئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، قبل 4 أيام من الانتخابات في كندا، في وقت يسعى ترودو للفوز بولاية ثالثة.

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وكتب أوباما في "تويتر": "أتمنى لصديقي جاستن ترودو أن يكون الأفضل في الانتخابات المقبلة بكندا"، مضيفا: "لقد كان جاستن قائدا فعالا وصوتا قويا لصالح القيم الديموقراطية، وأنا فخور بالعمل الذي أنجزناه سويا".

ومن جهته رد زعيم الحزب الليبرالي الكندي ترودو على "تويتر" قائلا: "سعيد جدا بتلقي الدعم من صديقي باراك أوباما".

تأتي رسالة الدعم هذه في المرحلة الأخيرة ما قبل الانتخابات، والكنديون مدعوون إلى المشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 20 سبتمبر، بعد أقل من سنتين على الاستحقاق الأخير.

وتظهر الاستطلاعات أن المنافسة محتدمة بين ترودو الليبرالي الساعي إلى الفوز بولاية ثلاثة، وخصمه المحافظ، إرين أوتول.

المصدر: أ ف ب

 

 

 

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