إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يعزز تواجده بوحدة "دْفورا" في الشمال

كشفت صحيفة "هآرتس" عن تشكيل وحدة احتياطية جديدة، تحمل اسم "دْفورا" أي "نحلة"، في قيادة المنطقة الشمالية، بهدف تعزيز قوات جيش الدفاع في حال توغل مسلحي "حزب الله" في إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن الوحدة، التي تضم مئات المقاتلين في خدمة الاحتياط من سكان الشمال، ستصبح عملياتية في نهاية العام الحالي.

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إلى ذلك، اعتقلت قوة من جيش الدفاع أمس الأربعاء مواطنا لبنانيا اجتاز الحدود بين البلدين في منطقة المطلة، ولم يكن هذا الشخص مسلحا، وتم التحقيق معه، ويستبعد أن تكون خلفية الحادث أمنية.

المصدر: مكان