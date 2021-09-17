 
مباشر

غوتيريش: لا يمكنني حظر مشاركة الرؤساء غير الملقحين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أخبار العالم

غوتيريش: لا يمكنني حظر مشاركة الرؤساء غير الملقحين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
Sputnik
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rb4l

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه لا يمكنه حظر مشاركة رؤساء الدول غير الملقحين ضد كورونا، في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

إقرأ المزيد
نيبينزيا: المطالبة بدخول المطعمين فقط لقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة غير قانونية
نيبينزيا: المطالبة بدخول المطعمين فقط لقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة غير قانونية

وقال غوتيريش في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة: "لا يجوز أن أقول لرئيس يصل إلى قاعة الأمم المتحدة إنه لا يمكنه دخولها إذا لم يتلق اللقاح".

وأضاف في الوقت ذاته: "أدعو الجميع للتطعيم. إنه أمر مهم جدا لصحتهم وللمجتمعات التي يعتبرون جزءا منها، وللجمعية العامة نفسها. وآمل بأن يكون الواصلين ملقحين، باستثناء الحالات عندما يعتبر التطعيم مستحيلا للبعض منهم. ولكن، كما ذكرت، لا يحق لي القول لرئيس بلد ما إنه لا يمكنه دخول مبنى الأمم المتحدة في حال عدم تطعيمه".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا