غوتيريش: لا يمكنني حظر مشاركة الرؤساء غير الملقحين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه لا يمكنه حظر مشاركة رؤساء الدول غير الملقحين ضد كورونا، في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

وقال غوتيريش في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة: "لا يجوز أن أقول لرئيس يصل إلى قاعة الأمم المتحدة إنه لا يمكنه دخولها إذا لم يتلق اللقاح".

وأضاف في الوقت ذاته: "أدعو الجميع للتطعيم. إنه أمر مهم جدا لصحتهم وللمجتمعات التي يعتبرون جزءا منها، وللجمعية العامة نفسها. وآمل بأن يكون الواصلين ملقحين، باستثناء الحالات عندما يعتبر التطعيم مستحيلا للبعض منهم. ولكن، كما ذكرت، لا يحق لي القول لرئيس بلد ما إنه لا يمكنه دخول مبنى الأمم المتحدة في حال عدم تطعيمه".

المصدر: نوفوستي