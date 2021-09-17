دول مجلس التعاون الخليجي تعرب عن دعمها للشعب الأفغاني

أعرب مجلس التعاون الخليجي عن دعمه للشعب الأفغاني وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء المساعدات الإنسانية لأفغانستان ودعا إلى ضرورة تفادي جميع الدول التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان في ختام اجتماع عقد في العاصمة السعودية حضره وزراء خارجية الإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين، حركة "طالبان"، إلى مواصلة الحوار للتوصل لـ"حل شامل" للأزمة الأفغانية.

وطالب البيان بـ"تولي الأفغان أنفسهم حل الأزمة الأفغانية"، وبـ"تحرك جميع الأطراف في أفغانستان لحل شامل" للأزمة فيها.

وأكد أهمية "ضمان منع استخدام أراضي أفغانستان من قبل أي جماعة إرهابية، أو لتصدير المخدرات".

المصدر: موقع 24 الإماراتي