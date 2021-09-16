باكستان.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار أثناء جنازة
Globallookpress PPI
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أفادت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن الشرطة، بمقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في حادث إطلاق نار خلال تشييع جنازة في شمال غربي باكستان.
وذكرت قناة "دنيا نيوز" الباكستانية أن الحادث وقع في منطقة دير السفلى بإقليم خيبر بختونخوا، بنتيجة نزاع بين اثنين من المشاركين في مراسم تشييع الجنازة.
وأشارت الشرطة إلى أن سبب النزاع هو الجدل حول ملكية الأراضي بين مجموعتين من السكان المحليين.
ووصلت إلى المكان قوات خاصة، إضافة إلى الشرطة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
المصدر: "تاس"
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