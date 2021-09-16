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فرنسا تلغي احتفالا تاريخيا في واشنطن بسبب "أزمة الغواصات"

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فرنسا تلغي احتفالا تاريخيا في واشنطن بسبب
Globallookpress
العلمان الفرنسي والأمريكي
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ألغت السلطات الفرنسية حفلا كان مقررا يوم الجمعة في واشنطن بمناسبة ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب الاستقلال الأمريكية.

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وجاء القرار الفرنسي بعد فسخ عقد تزويد غواصات فرنسية لأستراليا، ما أدى إلى أزمة بين باريس وواشنطن، بحسب ما أكده مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الحفل سيقام في مقر إقامة السفير الفرنسي في واشنطن لإحياء ذكرى انتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في 5 سبتمبر 1781.

وأعلنت أستراليا، الخميس، انسحابها رسميا من صفقة شراء غواصات من فرنسا، وإطلاق شراكة أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده لن تمضي في صفقة الغواصات مع فرنسا، وبدلا من ذلك ستطلق شراكة أمنية، وصفها بالتاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

المصدر: "أ ف ب"

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